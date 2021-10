Roma Cares: con Fondazione S.S. Lazio 1900 murale dedicato a Paparelli, De Falchi e Sandri (FOTO)

Un murale, in cui si legge anche la frase "I fiori sbocciano dove c'è passione e non violenza", dedicato a Vincenzo Paparelli, Antonio De Falchi e Gabriele Sandri: così Roma Cares e Fondazione S.S. Lazio 1900 hanno celebrato i tre tifosi. Lo fa sapere la Roma con un comunicato:

Nella mattina di giovedì, Roma Cares e la Fondazione S.S. Lazio 1900 hanno reso omaggio a Vincenzo Paparelli, Antonio De Falchi e Gabriele Sandri.

L'occasione per farlo è stata l'inaugurazione di un murale dedicato ai tre tifosi tragicamente scomparsi, avvenuta presso il giardino Vincenzo Paparelli in via Cornelia.

Il murale, firmato dallo street artist Lucamaleonte, è stato realizzato attraverso i fondi ricevuti dal bando che ha finanziato “la settimana europea dello sport”.

L’iniziativa nasce in seguito all’attività congiunta del 25 settembre tra Roma Cares e Fondazione S.S. Lazio 1900, Patrocinata dal XIII Municipio. La data scelta per l’evento odierno – il 28 ottobre – non è casuale, si tratta del giorno in cui perse la vita Vincenzo Paparelli nel 1979.

Nell’occasione, inoltre, è stata posizionata una targa commemorativa dell'inaugurazione.

All'evento hanno preso parte il direttore del Roma Department Francesco Pastorella, la presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Gabriella Bascelli, Gabriele e Angelo Paparelli, rispettivamente figlio e fratello di Vincenzo, Giorgio Sandri, papà di Gabriele e l'ex presidente del Municipio XIII Giuseppina Castagnetta.

