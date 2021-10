As Roma: deliberato aumento di capitale da 460 milioni. I compensi agli ex dirigenti: 2 milioni per Fienga, compresa indennità

Con la nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Roma rende noti i provvedimenti adottati durante l'ultima assemblea ordinaria degli azionisti. Si fa menzione, innanzitutto, della delibera per un ulteriore incremento dell'aumento di capitale già deciso di alzare a 210 milioni lo scorso dicembre e che ora toccherà addirittura cifra più che doppia rispetto a quanto preventivato un anno fa: 460 milioni.

In più, sono stati resi noti i compensi di alcuni ex dirigenti. Tra questi, spicca quello per Guido Fienga che aveva percepito 250mila euro, nel periodo tra luglio 2020 e giugno 2021, come "ultima rata dell'indennità di fine del precedente mandato da amministratore delegato". Oltre a 1,75 milioni di euro come "compensi fissi in forza del contratto di consulenza stipulato in data 27 febbraio 2021".

Si fa menzione anche della transazione con Mauro Baldissoni che è costata alla Roma 1,38 milioni di euro lordi da corrispondere entro lo scorso 30 settembre.

