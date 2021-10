AG. FELIX a LR24: "Mourinho un grande, migliora i giovani. Se avrà un'altra occasione non lo deluderà"

ESCLUSIVA LR24 - Il nome nuovo di ieri è Felix Afena-Gyan, attaccante classe 2003 ghanese che ieri ha debuttato, a sorpresa, appena il Cagliari è andato in vantaggio. Arrivato a Trigoria la scorsa estate, nelle 5 gare con la Primavera di Alberto De Rossi, Felix ha già messo a segno 6 reti. Ieri ci è andato vicino con un tiro, dopo pregevole controllo, finito fuori di poco. Queste le parole dell'agente del calciatore a LAROMA24.IT, Oliver Arthur, dopo la serata indimenticabile vissuta dal giovane 18enne.

Cosa ne pensa della sfida di ieri e di José Mourinho?

"Davvero una buona partita. Mourinho ha dimostrato di essere un grande allenatore che migliora e dà fiducia ai giovani talenti"

Mourinho aveva parlato col giocatore prima della partita?

"Non che io sappia"

Il tecnico segue spesso la crescita dei giovani, pensa che potrà avere altre opportunità?

"Sì, aveva già detto a Felix che lo considerava un giocatore bravo e quelle parole sono state una grande motivazione per il ragazzo. Per il livello di consapevolezza e determinazione che ha, Felix non deluderà Mourinho se il tecnico gli darà un'altra possibilità che spero arrivi"

Qual è l'obiettivo del giocatore, restare in prima squadra o confermarsi in Primavera?

"L'obiettivo è diventare un giocatore della prima squadra, lui pensa a lavorare duro e poi l'allenatore deciderà"

LR24