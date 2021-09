Verso l'Udinese col dubbio Viña, superati i 26 mila biglietti venduti. Reynolds: «Roma il top, devo migliorare»

Due giorni dalla partita che può segnare il riscatto della Roma dopo il ko di Verona. Partita che riserverà qualche grattacapo a Mourinho soprattutto per la questione terzini. Potrebbe non farcela Matias Viña, oggi tornato ad allenarsi a parte alla ripresa degli allenamenti. Non si ferma invece l'entusiasmo dei tifosi: 26 mila i tagliandi staccati per il match di giovedì e tutto esaurito per il derby con la Lazio per quanto riguarda i settori destinati ai sostenitori giallorossi. Torna a parlare Bryan Reynolds, finora non notato da Mourinho: "L’unica cosa che voglio fare è lavorare, fare bella impressione e iniziare a giocare".

