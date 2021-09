NARDO: "Non vedo alcun problema su Zaniolo" - BALZANI: "Una sconfitta non può cambiare quanto visto finora"

La Roma torna ad allenarsi per la gara di giovedì sera contro l'Udinese, ma il tema di dibattito è ancora la sconfitta arrivata domenica in casa dell'Hellas Verona per 3-2. La sconfitta non deve però cambiare gli obiettivi della squadra, come sottolineato da Antonio Felici: "La sconfitta ha sorpreso tutti e ha delusi tutti, però è anche vero che dopo 4 gare di campionato una sconfitta non significa assolutamente nulla e non cambia assolutamente nulla. Ci sono dei problemi, però se per la gara contro il Verona devo rivedere tutte le previsioni di inizio anno allora non è corretto".

C'è poi la questione relativa alla condizione fisica di Nicolò Zaniolo, che in queste prime uscite ufficiali non ha brillato come in molti si aspettavano. Il giocatore deve ritrovare ancora la forma e per questo motivo non deve essere attaccato, come spiegato da Jacopo Palizzi: "Che Zaniolo non fosse in forma scintillante si sapeva e si vedeva anche dalle gare precedenti. Non può diventare ora un problema, tanto più se poi si dice che non è d’accordo con il ruolo e con la storia del contratto che ricordiamo essere in scadenza nel 2024. Lui era uno dei tanti che devono far vedere ancora molto, ma deve entrare in forma e mostrare il suo vero potenziale. Non è l’unico ancora indietro, ma non può essere l’unico problema di questa squadra alla prima sconfitta".

Io onestamente non vedo alcun problema su Zaniolo. Si parla di questione legata al rinnovo, ma il suo contratto è in scadenza nel 2024. Non sono minimamente preoccupato, non mi aspettavo che fosse ultra decisivo già nelle prime partite e il suo atteggiamento in campo mi piace. Si dà da fare dal punto di vista difensivo e si sta mettendo a disposizione della squadra. Sta mancando nei colpi tecnici ma è una questione di confidenza, cosa che ritroverà nel corso della stagione (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Zaniolo? Sta facendo gare di grande sacrificio. Al momento gli manca forse lo spunto che ci ha fatto innamorare di lui, ma quella è una questione di fiducia (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Una sconfitta non può cambiare quanto visto finora. La Roma non era da scudetto la partita prima e non lo sarà adesso. Mourinho deve aggiustare delle cose, perché fino a questo momento tutte le partite si potevano vincere e si potevano anche perdere. A Verona la gara era stata pareggiata e hai giocato fino alla fine per non perdere. La Roma è sempre stata una squadra che può tranquillamente arrivare in Champions, poi se a gennaio la situazione di classifica dirà altro allora i discorsi saranno diversi (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

