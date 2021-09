Trigoria: personalizzato per Vina (FOTO)

La Roma torna a Trigoria per prepara la sfida di giovedì contro l'Udinese di Gotti. I giallorossi, che vengono dalla sconfitta in casa del Verona per 3-2, si sono ritrovati agli ordini di José Mourinho per svolgere i consueti lavori di scarico post partita. Non arrivano però buone notizie su Matias Vina, che non ha svolto la seduta con i compagni ma ha lavorato individualmente. Da valutare le sue condizioni in vista della sfida ai bianconeri in programma tra due giorni.