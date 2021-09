Vina in dubbio, Calafiori è l'alternativa

IL TEMPO (D. ROCCHETTI) - Si torna a lavorare a Trigoria dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho. Questa mattina la Roma si ritrova al Fulvio Bernardini per preparare la sfida di giovedì con l'Udinese e lasciarsi alle spalle la sconfitta di Verona. La squadra analizzerà gli errori commessi al Bentegodi prima di scendere in campo: da verificare le condizioni di Matias Vina, reduce da una lieve distorsione al ginocchio che lo ha costretto a saltare le gare con Cska Sofia (era in tribuna) e Verona.

Se non dovesse farcela, a sostituire l'uruguaiano per la terza volta consecutiva sarà Calafiori. Intanto la sconfitta di domenica scorsa non sembra aver spento l'entusiasmo dei tifosi, che dall'inizio del campionato sono tornati a colorare l'Olimpico: per la gara contro i friulani sono stati staccati quasi ventiquattromila tagliandi (ne mancano quattromila per il sold out). Procede spedita anche la prevendita per il derby di domenica: la fase di prelazione si è conclusa con 6500 biglietti venduti. La vendita libera è iniziata ieri pomeriggio e attualmente sono meno di duemila i posti ancora disponibili per assistere alla partita nei settori riservati ai romanisti.