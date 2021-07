Spinazzola in Finlandia per operarsi, la Roma cerca il sostituto. Mou chiama Marcelo, Under è del Marsiglia

Una perdita "terribile", come ha detto José Mourinho, per la Roma: Leonardo Spinazzola, dopo la rottura del tendine d'Achille, sarà operato domani in Finlandia. Tiago Pinto, ora, cerca un laterale sinistro: dal profilo di Emerson Palmieri fino all'idea Biraghi, in mezzo anche il tentativo di Mou per Marcelo.

Intanto, Cengiz Under saluta e si accasa al Marsiglia, dove è atteso anche Pau Lopez.

