Pinto sogna Gosens, si informa su Alonso e pensa a Biraghi

La Roma aspetterà Spinazzola con tutto il cuore, ma nel frattempo le partite (e i punti) scorrono e se ne vanno via. Tradotto, c'è bisogno di partire subito con il piede giusto. Il vero sogno per sostituire Spinazzola è Robin Gosens, l’esterno tedesco dell’Atalanta che all’Europeo ha incantato un po’ tutti per prestazioni, forza ed esplosività. Il problema però è che Gosens oggi ha un costo altissimo, circa 40 milioni di euro. E su di lui ci sono big club come Juventus e Barcellona. Pinto ha pensato anche a Marcos Alonso, lo spagnolo del Chelsea che in Italia ha già giocato per tre stagioni (alla Fiorentina) e ha un costo molto più accessibile (12-15 milioni) di Gosens. Piace anche Emerson Palmieri, che però ha già più di un accordo verbale proprio con Spalletti per sbarcare eventualmente a Napoli, dove ritroverebbe l’allenatore che più di tutti gli ha dato un futuro. Un nome su cui la Roma si era informata nei mesi scorsi è quello di Federico Dimarco. L’ex Verona è tornato e sembra destinato a restare all’Inter, ma Pinto potrebbe cercare un affondo. Il giovane portoghese Nuno Tavares sta invece per accordarsi con l’Arsenal. Una pista che la Roma può invece percorrere nei prossimi giorni è quella che porta a Cristiano Biraghi, 28 anni, un contratto con la Fiorentina fino al 2024 e un valore di circa dieci milioni. Così come quella che porta a Frabotta.

(gasport)