Attivo sul mercato, il Marsiglia tratta Pau Lopez: secondo quanto scrivono in Francia, il portiere, da due stagioni alla Roma, è atteso questa sera in città. Lo spagnolo si trasferirà in prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni, cifre diverse rispetto a quelle circolate in Italia.

(rmcsport.bfmtv.com)

