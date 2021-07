Serve un terzino. Offerti Emerson e Marcos Alonso

IL TEMPO (A. AUSTINI) - Neanche il tempo di godersi l’accoglienza da re che Mourinho ha perso un pezzo pregiato della Roma. Serve un titolare per sostituire Spinazzola e da ieri il tecnico e Tiago Pinto, riuniti a Trigoria, si sono messi a valutare le opzioni sul mercato. Già nei giorni scorsi intermediari hanno offerto due giocatori del Chelsea. Uno, Emerson Palmieri, sostituirà proprio Spinazzola in Nazionale ed è una vecchia conoscenza della Roma. Ceduto agli inglesi per 20 milioni più 9 di bonus a gennaio 2018, ora i Blues ne chiedono 16 per liberarlo a un solo anno dalla scadenza del contratto. Ma il Chelsea si priverebbe più volentieri dell’ex viola Marcos Alonso, che ha un ingaggio più alto di Emerson. Offerto anche lo svincolato Van Aanholt, sul mercato ci sono pure Telles, Barisic, Bradaric, Dimarco e Biraghi. Intanto la Roma incassa i primi soldi dalle cessioni, tutti dal Marsiglia. Dopo aver ottenuto 1.75 milioni per il passaggio di Gerson in Francia dal Flamengo, ora è il turno di Under e Pau Lopez. Il turco è già a Marsiglia per le visite e saluta a titolo definitivo: prestito con obbligo di riscatto «sicuro» a 8 milioni di euro più 500mila euro di bonus per la qualificazione in Champions dei francesi e una il 20% sulla futura rivendita. Pau Lopez lo raggiungerà martedì e parte in prestito oneroso (500mila euro) con obbligo di riscatto che nel suo caso scatterebbe alla ventesima presenza per 12 milioni più un massimo di 1 milione di bonus. Ora si attende l’accelerazione per i primi due acquisti: Rui Patricio e Xhaka si avvicinano, mentre Nzonzi ha rifiutato un triennale dal Benfica che aveva un accordo con la Roma. Confermata ad ora, infine, la seconda parte di ritiro in Portogallo nonostante i casi di Covid in crescita nel Paese.