MOURINHO: "L'infortunio di Spinazzola terribile per l'Italia ma anche per me, non lo avrò per circa 6 mesi" (FOTO)

Consueta disamina su Euro 2020 per Josè Mourinho, che ora tra i tanti temi ha toccato anche quello legato all'infortunio di Spinazzola, una bella tegola per il portoghese: "L'Italia ha perso Spinazzola. È terribile per loro, ma immaginate quanto lo sia per me che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson è un buon giocatore, con esperienza. Ma Spinazzola stava giocando in modo incredibile" Poi sull'Italia: "Quel quartetto dietro sta giocando davvero bene. Poi Jorginho dà stabilità alla squadra. L'Italia ha grande talento, anche se gli attaccanti non sono i più cinici, hanno molte soluzioni". Il tecnico ha sfoggiato durante la diretta la maglia della Roma, sulla quale era presente anche il logo della New Balance.

