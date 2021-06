Under e Pau Lopez ad un passo dal Marsiglia. Zaniolo: doppia seduta a Trigoria sotto gli occhi del professor Fink

Continua il conto alla rovescia per vedere Josè Mourinho sbarcare a Trigoria. Nel frattempo lo Special One spende parole al miele per Spinazzola, messosi più volte in luce nelle ultime settimane con la maglia della nazionale: "E' un big".

Nel frattempo impazza il mercato, soprattutto quello in uscita: ore decisive per il passaggio di Pau Lopez e Cengiz Under all'Olympique Marsiglia, mentre a Trigoria si rivede Zaniolo: il classe '99 ha svolto una doppia seduta sotto gli occhi del professor Fink, che lo aveva operato al crociato. Il giocatore è pronto per l'inizio del ritiro agli ordini di Josè Mourinho.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO ROMA: SONDAGGIO DEL BESIKTAS PER DZEKO

MOURINHO: "CON IL PORTOGALLO GIA' FUORI TIFO ITALIA. SPINAZZOLA UN BIG"

GASPORT - SPAZIO E INFRASTUTTURE PRONTE. I FRIEDKIN PUNTANO SU PIETRALATA

CALCIOMERCATO ROMA: ACCORDO COL MARSIGLIA PER PAU LOPEZ. PRESTITO CON RISCATTO A 15 MILIONI

CALCIOMERCATO ROMA: ACCELERATA IN VISTA PER XHAKA, TIAGO PINTO A MILANO NELLE PROSSIME ORE

CALCIOMERCATO ROMA, UNDER A UN PASSO DALL'OM: PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO FISSATO A 12 MILIONI

CALCIOMERCATO ROMA: PINTO AL LAVORO PER INSERIRE L'OBBLIGO DI RISCATTO NELLE OPERAZIONI PAU LOPEZ E UNDER

LIVE - CALCIOMERCATO ROMA: PER UNDER E PAU LOPEZ ALL'OM SI PUO' CHIUDERE IN SETTIMANA. TIAGO PINTO A MILANO

TRIGORIA: DOPPIA SEDUTA PER ZANIOLO SOTTO GLI OCCHI DEL PROFESSOR FINK

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24