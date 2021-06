LIVE - Calciomercato Roma: si può chiudere entro il weekend per Under e Pau Lopez all'OM. Tiago Pinto a Milano

Ore caldissime per il mercato in uscita della Roma: Pau Lopez e Cengiz Under sono ad un passo dal trasferimento all'Olympique Marsiglia, con Tiago Pinto a Milano per definire i dettagli della doppia trattativa. Di seguito gli sviluppi salienti dell'operazione che potrebbe portare i due calciatori alla corte di Jorge Sampaoli:

19.19 - Oltre a Tiago Pinto, è a Milano anche il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, deciso a chiudere la doppia operazione con la Roma. Il numero 1 del club transalpino ha incontrato poi gli agenti di Pau Lopez e Under per trovare l'accordo sull'ingaggio dei giocatori. Le parti comunque sono fiduciose per la definizione delle trattative da qui alla fine della settimana.

18.40 - Tiago Pinto vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto nelle operazioni Under e Pau Lopez: è quanto riferisce su Twitter Jacopo Aliprandi, che spiega come l'opzione per il riscatto automatico potrebbe essere legata ad un tetto di presenze del portiere spagnolo e dell'esterno turco con l'OM

? Tiago Pinto sta chiudendo per le cessioni di #PauLopez (diritto di riscatto a 15) e #Under (diritto di riscatto a 12) al Marsiglia

18.22 - Anche Under, come Pau Lopez, ad un passo dall'OM: stando a quanto riferisce Fabrizio Romano la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

