MELLI: "Meglio Gollini di Rui Patricio" - FELICI: "Xhaka ok ma non può essere la punta di diamante del mercato"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Seferovic? Io preferisco Belotti. Però se mi dicessi che per il primo anno ti presenti con Dzeko, Mayoral e Seferovic, ci potrebbe pure stare, non mi sembrerebbe uno scandalo, soprattutto visti i chiari di luna… (MASSIMILIANO MAGNI, Retesport, 104.2)

Nella Roma ci sono degli esuberi che difficilmente puoi cedere, va trovata una collocazione per gente che non ha mercato. Poi ci sono anche troppi attaccanti in rosa e non si può lavorare con tutti questi calciatori. Mourinho dovrà fare delle scelte (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Io credo che Mourinho abbia già stilato un numero completo di giocatori che potrebbero essere sistemati in un'altra squadra. Lui non può arrivare e dover valutare alcuni calciatori. Non so se Tiago Pinto riuscirà a piazzare tutti questi esuberi essendo un direttore sportivo non abituato a lavorare in Italia (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Io non capisco perché Gollini non possa andare alla Roma. Per me è molto meglio l’ex atalantino del Rui Patricio visto con il Portogallo (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

I Friedkin hanno dato a Pinto il mandato di vendere prima di annunciare i primi acquisti. Rui Patricio e Xhaka sono i primi potenziali arrivi, ma bisogna chiudere le trattative con i rispettivi club (ANDREA PUGLIESE, Retesport, 104.2)

Gollini è più giovane di Rui Patricio e costa quindi molto di più del portoghese. L’Atalanta non ha necessità di fare cassa, ma il portiere è in uscita con l'arrivo di Musso (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Rui Patricio non costerà più di 10 milioni, ma 7 o 8. L’allenatore va accontentato, ma al prezzo giusto, ecco perché ancora la Roma non ha chiuso la trattativa. Si stanno limando i dettagli sui soldi, la Roma vuole pagarlo il prezzo che merita (MARCO JURIC, Retesport, 104.2)

Xhaka? Non parliamo del top nel suo ruolo ma alla Roma manca tantissimo un giocatore così, che va a cercare sempre il pallone. A me convince e poi il timbro di Mourinho vale più di ogni altra cosa (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

E' un'operazione che giudicherei positiva quella di Xhaka, soprattutto perché lo vuole Mourinho, ma non può essere la punta di diamante della campagna acquisti (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)