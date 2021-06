Allenamento sotto gli occhi del professor Fink per Nicolò Zaniolo, che ha anticipato di qualche giorno rispetto ai compagni il rientro a Trigoria per farsi trovare pronto da Josè Mourinho. Il classe '99 nella giornata odierna ha effettuato una doppia seduta d'allenamento che ha dato risultati più che soddisfacenti, e sarà pronto per riaggregarsi al gruppo all'inizio del ritiro, previsto per il prossimo 6 luglio.

(corrieredellosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE