Dzeko attende l'incontro con Tiago Pinto. Pau Lopez prosegue il recupero dopo l'operazione. Quattro siti per il nuovo stadio

In attesa dell'arrivo nella Capitale di José Mourinho, la Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per accontentare il tecnico portoghese e fornirgli la migliore rosa possibile in vista della prossima stagione. Il club giallorosso dovrà risolvere prima di ogni altra cosa la questione relativa a Edin Dzeko, che è in attesa di capire di più sul proprio futuro. Il discorso ovviamente interessa molto anche alla Roma, visto che l'ingaggio del bosniaco è particolarmente pesante per le casse del club. Il general manager giallorosso in settimana dovrebbe discutere anche del rinnovo di contratto di Lorenzo Pellegrini, che i Friedkin vorrebbero far diventare un pilastro della rosa. Intanto sul fronte dello stadio la società continua a muoversi e sembra aver individuato quattro differenti siti dove ipotizzare la costruzione della casa giallorossa: Gazometro, Pietralata, Prenestina-Tor de Schiavi, Velodromo.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSERA - PELLEGRINI E LA ROMA, E' LA SETTIMANA DECISIVA PER BLINDARE IL FUTURO

IL MESSAGGERO - CAMPO TESTACCIO, SEGNALI DI VITA: C'E' IL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA LEGA DILETTANTI

IL ROMANISTA - TRA I PALI E' GOLLINI L'ALTERNATIVA A RUI PATRICIO

IL TEMPO - QUATTRO SITI PER IL NUOVO STADIO

CORSPORT - MOURINHO LASCIA LONDRA E VOLA IN PORTOGALLO: NEL MOTIVO C'ENTRA LA ROMA

PAU LOPEZ: IERI VISITA DI CONTROLLO A VILLA STUART

CALCIOMERCATO ROMA: OFFERTO KOSTIC, SEGUITO ANCHE DALLA LAZIO

COSTANZO: "CONTENTO DELLA NUOVA AVVENTURA ALLA ROMA, HO TRASFORMATO IN PROFESSIONE UNA GRANDE PASSIONE"

CALCIOMERCATO ROMA: DZEKO IN ATTESA DELL'INCONTRO TRA IL SUO AGENTE E TIAGO PINTO. JUVE E MILAN ALLA FINESTRA

LR24