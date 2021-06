Tra i pali è Gollini l’alternativa a Rui Patricio

IL ROMANISTA (P. TORRI) - (...) Il budget a disposizione di Pinto non fa rima con emiro ma, anche quel budget potrebbe essere arricchito da una serie di cessioni che, però, al momento, rimangono solo intenzioni visto che sul mercato non gira un euro. (...) Alla luce di questo stallo, per la Roma acquistare al momento può essere più un desiderio che una realtà. Prendiamo la questione del portiere, ruolo in cui arriverà un nuovo titolare. Pinto da tempo ha trovato l'accordo con Rui Patricio per un triennale da circa due milioni e mezzo netti (meno di quattro lordi considerando il decreto crescita). Ma lo stesso accordo non è stato ancora trovato con il Wolverhamton, proprietario ancora per un anno del cartellino dell'estremo difensore. Il club inglese chiede 10 milioni di sterline, al cambio oltre 11 milioni di euro, la Roma fin qui non è andata sopra i sei. Un'offerta, però, che probabilmente è figlia legittima anche del fatto di voler vedere se sia possibile portare a Trigoria un altro portiere. (...) Il nome è quello di Gollini, ventisei anni, contratto con l'Atalanta fino al giugno del 2023. Ma, anche, la necessità, per quello che raccontano a Bergamo, di cambiare aria essendo entrato in rotta di collisione con Gasperini. (...) Ora sembra che le pretese di Percassi siano scese sotto i venti milioni, cifra comunque importante e che in ogni caso la Roma potrà garantire soltanto nel momento in cui riuscisse a concretizzare almeno un paio di cessioni. (...)

