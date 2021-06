Tra le priorità della nuova Lazio di Maurizio Sarri c'è anche Filip Kostic, esterno classe '92 in forza all'Eintracht Francoforte. Il club di Lotito vorrebbe una formula con il prestito e la trattativa resta in piedi, ma l'Eintracht ha necessità di cederlo. Come fa sapere però l'esperto di calciomercato, il serbo, gestito da Fali Ramadani, è stato offerto anche alla Roma, che al momento è concentrata sugli esuberi.

(alfredopedulla.com)

