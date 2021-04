Scatta l'operazione Ajax, Smalling ancora a parte. Zaniolo si allena con la Primavera, per Mayoral si valuta il riscatto

Alla Roma è bastato poco per aggirare l'ostacolo Bologna e puntare quello che pare essere il vero obiettivo. Tra 3 giorni all'Olimpico arriva l'Ajax e i giallorossi partono dal 2-1 di vantaggio strappato ad Amsterdam una settimana fa. Oggi a Trigoria la ripresa degli allenamenti ma nessuna novità dal fronte degli indisponibili. Ancora lavoro indivudale per Smalling, così come per El Shaarawy, Kumbulla e Spinazzola. Zaniolo intanto si allena in gruppo con la Primavera per la prima volta, uno degli ultimi passi del suo percorso di recupero oramai agli sgoccioli. Intanto la Roma valuta il riscatto di Borja Mayoral, ieri match-winner con il Bologna grazie al suo 14esimo centro stagionale.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

I VOTI DEGLI ALTRI - IBANEZ "INSUPERABILE", MAYORAL "MATADOR". REYNOLDS "A RILENTO"

TRIGORIA: SMALLING ANCORA A PARTE, INDIVIDUALE ANCHE PER SPINAZZOLA, KUMBULLA ED EL SHAARAWY

POST-MATCH: APPUNTI PER ROMA-AJAX

STADIO ROMA, BERDINI: «LA MIA POSIZIONE SU TOR DI VALLE INSOSTENIBILE DOPO LE PAROLE DI TOTTI»

VAIA (DIR. SPALLANZANI): «DE ROSSI STA BENE, TRA POCO POTRÀ TORNARE A CASA»

ZANIOLO: RIENTRO IN GRUPPO CON LA PRIMAVERA

CALCIOMERCATO ROMA: SI VALUTA IL RISCATTO DI MAYORAL

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

FORBES, LA CLASSIFICA DEI CLUB CHE VALGONO DI PIÙ: ROMA 17ESIMA

LR24