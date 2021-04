MATTIOLI: "Mayoral non può essere il centravanti titolare della Roma del futuro" - PUGLIESE: "Mi aspetto Mkhitaryan in campo contro l'Ajax"

All'indomani del successo sul Bologna, la Roma punta l'Ajax. "Penso che Mkhitaryan abbia dimostrato ieri di stare bene e mi aspetto un suo impiego contro l'Ajax per una sessantina di minuti", dice Andrea Pugliese. Secondo Jacopo Palizzi "le scelte di Fonseca confermano che per il tecnico è molto difficile arrivare in Champions tramite il campionato".

Antonio Felici, invece, parla del futuro di Fonseca: "Se dovesse riuscire a fare un’impresa del genere almeno una conferma di un anno se la sarebbe meritata".

_____

_____

Il Bologna nel primo tempo aveva la partita in mano. La Roma in mezzo al campo aveva molti giocatori a riposo, ma ha retto bene. La Roma deve capire se Mayoral possa essere il prossimo centravanti titolare della squadra. Lo spagnolo adesso è cresciuto molto rispetto ai primi tempi, è un giovane che si è inserito bene. La Roma farà le proprie valutazioni, ma in più serve un attaccante già affermato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha fatto la sua partita, giustificato l’uso di molte riserve. Una squadra un po’ rimediata che però non ha deluso e ha fatto quello che doveva fare. A mio avviso Borja Mayoral non può essere il centravanti titolare della Roma del futuro, ma i giallorossi possono tenerlo comunque in rosa (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La vittoria di ieri è importante perché ti permette di preparare con serenità la gara di giovedì e tiene la Roma ancora in corsa per un piazzamento europeo. Penso che Mkhitaryan abbia dimostrato ieri di stare bene e mi aspetto un suo impiego contro l'Ajax per una sessantina di minuti. Davanti Dzeko sarà il titolare, nonostante gli ottimi numeri di Mayoral. Villar? E' un giovane, esploso quest'anno e che inevitabilmente deve vivere momenti di difficoltà ma anche di crescita. E' fisiologico che in questo momento storico Diawara stia meglio rispetto allo spagnolo (ANDREA PUGLIESE, Retesport, 104.2)

La Roma ha vinto una partita fortunata, in cui avrebbe potuto non farcela e ha sofferto molto. Non so se la squadra sia ancora viva per il campionato, perché se ieri avessi incontrato una squadra più decisa la partita difficilmente saresti riuscito a vincerla. La testa di Fonseca era a giovedì, la formazione lo dimostra e i rischi ci sono stati. Però alla fine l’ha portata a casa e ora si pensa all’Europa League. Se dovesse passare è normale pensare alla formazione ideale per la semifinale rinunciando a qualcosa in campionato. Borja Mayoral in prospettiva è un buon giocatore, se la Roma lo tenesse in organico non sfigurerebbe (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Le scelte di Fonseca confermano che per il tecnico è molto difficile arrivare in Champions tramite il campionato. Altrimenti avremmo visto Pau Lopez o Veretout dall’inizio (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Fonseca ha vinto una partita pur giocando con una formazione improbabilissima e soffrendo molto. Bisogna dargli merito. Vittoria importante perché si è pensato solo alla coppa. Se il primo tempo il Bologna avesse fatto gol sarebbe stata un’altra partita. La difesa giallorossa ha retto e Mirante ha fatto grandi parate. Reynolds mi è sembrato fuori posto (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Pastore? Quando gli vedi toccare quei palloni capisci la qualità e la distanza siderale che c'è tra l'argentino e la media di tutti gli altri calciatori della Serie A. Andrà certamente via, ma è questo il modello tecnico dei giocatori da acquistare in futuro (MASSIMILIANO MAGNI, Retesport, 104.2)

La più grande stupidaggine che si è detta di Fonseca è che non ha personalità. Ha fatto cose in un anno e mezzo che sarebbero state difficili per chiunque, quando non c’era una società e un direttore sportivo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi è piaciuto il gesto di Pellegrini rivolto a Villar: quando un giovane tenta quel dribbling a campo aperto a 5 minuti dalla fine, è giusto che un compagno più esperto e capitano lo riprenda. Sono cose di campo che finiscono lì. Ad Amsterdam un fattore decisivo è stato Pau Lopez, che ha tenuto in vita la Roma. La squadra si è rialzata, ha vinto, segnando due gol in trasferta. Adesso avrà un vantaggio psicologico da gestire (GIUSEPPE GIANNINI, Retesport, 104.2)

Mandare via Fonseca anche in caso di vittoria in Europa League? Dipende da chi sono gli altri. Se fosse uno da Sarri in su allora sì, lo ringrazierei come meriterebbe e lo cambierei comunque. Se invece si parla di Juric, De Zerbi o Coinceiçao allora mi tengo l’attuale allenatore, anche senza successo in coppa (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se Fonseca dovesse riuscire a fare un’impresa del genere almeno una conferma di un anno se la sarebbe meritata (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)