I VOTI DEGLI ALTRI - Ibanez "insuperabile". Reynolds "a rilento". Borja Mayoral "goleador"

LAROMA24.IT - La Roma si impone di misura sul Bologna e non frena la propria corsa a caccia di un posto alla prossima Champions League. I giallorossi si caricano anche in vista della gara di giovedì sera contro l'Ajax, forti del risultato della partita di andata che dell'ampio turnover messo in atto da mister Fonseca per non affaticare troppo i giocatori. Per questo motivo in porta si è rivisto Mirante, autore di una grande partita e di parete e uscite decisive. In difesa ritorna Fazio, che si muove con disinvoltura, mentre esordio sulla fascia per Reynolds, che non riesce a brillare. Davanti è ancora una volta Borja Mayoral a trascinare la squadra a suon di gol.

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Mirante 6,3

Mancini 6,7

Ibanez 6,7

Fazio 6,2

Reynolds 5,3

Villar 5,5

Diawara 6,3

Bruno Peres 6

Carles Perez 5,2

Pedro 5,3

Borja Mayoral 6,7

Mkhitaryan 6,1

Veretout 6

Karsdorp 6

Pellegrini 6

Pastore sv

Fonseca 6,2

IL MESSAGGERO

IL TEMPO

LA REPUBBLICA

GAZZETTA DELLO SPORT

CORRIERE DELLA SERA

CORRIERE DELLO SPORT

IL ROMANISTA

