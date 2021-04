Zaniolo: il giallorosso in gruppo con la Roma Primavera

Prosegue il recupero di Nicolò Zaniolo dall'infortunio al ginocchio sinistro subìto lo scorso settembre con la maglia dell'Italia. Il 22 giallorosso, seguendo il programma, oggi ha lavorato con la Roma Primavera: come fa sapere su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, oggi Zaniolo è tornato per la prima volta in gruppo con i ragazzi di Alberto De Rossi.

Oggi #Zaniolo è tornato per la prima volta in gruppo con la Primavera.

La strada è lunga, ma intanto bentornato in campo. ? @SkySport pic.twitter.com/lQBgIMm1T1 — Angelo Mangiante (@angelomangiante) April 12, 2021