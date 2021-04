Fonseca punta il Torino senza Smalling: "Lavoro per far vincere la Roma". Piano Pinto per il futuro e ipotesi risoluzione per Dzeko

Rosa ridotta, le certezze Zaniolo e Pellegrini, rinnovi da firmare, cessioni ed acquisti, oltre alla questione allenatore da affrontare: sono alcuni dei punti del piano di Tiago Pinto, snocciolato dalla rassegna stampa odierna. In aggiunta, si parla anche di un'ipotesi di risoluzione contrattuale per Edin Dzeko.

Archiviato l'Ajax, per la Roma è già vigilia di campionato. Domani è attesa in casa del Torino - senza Smalling, oltre agli infortunati, e Pellegrini squalificato - e Fonseca avverte: "La partita con l'Ajax è finita, abbiamo obiettivi in campionato e voglio che la squadra sia concentrata sul Torino". Poi aggiunge: "Non lavoro per convincere le persone, ma lavoro per la Roma e per farla vincere".

