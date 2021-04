AGRESTI: «Il piano di Pinto? Bello ma difficile da mettere in pratica» - PRUZZO: «Nella Roma c'è gente invendibile»

Una Roma "sostenibile". Nelle intenzioni è questa la squadra voluta da Tiago Pinto. Sui quotidiani oggi in edicola si dà largo spazio alle prossime mosse del general manager giallorosso. Rosa ridotta e taglio degli esuberi. "Bella ma idea ma difficile da mettere in pratica, si pagano ancora gli errori del passato", il pensiero di Stefano Agresti. "Ma perché qualcuno dovrebbe comprarsi certi giocatori?", commenta Augusto Ciardi. "Certi sono invendibili", rincara la dose Roberto Pruzzo.

Ovviamente si parla anche di Dzeko, che sembra prossimi all'addio: «La Roma non cercherà di venderlo ma escono i nomi dei suoi sostituti... Evidentemente non vogliono farsi un altro anno con Dzeko e Mayoral», sostiene Gianluca Lengua.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Il problema è che certi giocatori della Roma sono invendibili, come Pau Lopez, ma chi se lo prende... Il suo agente dice che è in crescita? Spero che cresca abbastanza per trovare un nuovo acquirente… Servirebbe una politica tipo Ajax, ma non tutti sarebbero capaci di farla. Fonseca non andava bene nemmeno a inizio stagione. Se vincesse l’Europa League? Una bella festa a Trigoria, poi arrivederci e grazie (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Vendere gli esuberi? Ne sento parlare dai tempi di Pradè e di Perinetti… Perché qualcuno dovrebbe comprarsi certi giocatori? Se Pinto riesce a fare anche quello, a parte la sostenibilità potrai anche avere qualcosa in più da investire. Ma proprio se ci riesce... Ma chi si compra uno come Santon? (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il piano di Tiago Pinto è un’idea mica male, il problema è che devi dare via 10 giocatori, ma chi il prende con quegli ingaggi? Uno come Dzeko a chi lo dai? E Pastore? Me le ricordo le fanfare all’arrivo di Monchi… Un progetto stile Ajax? Ci hanno già provato con Luis Enrique, uno dei migliori allenatori passati per Roma che è andato via per la disperazione. Allegri e Sarri non sono allenatori che costruiscono. Dimenticatevi del suo Napoli, se Sarri verrà alla Roma non giocherà allo stesso modo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il piano di Tiago Pinto sarebbe il massimo, è quello che fanno già Borussia Dortmund e Salisburgo. Purtroppo non è così facile, è come trasformare una zucca in una carrozza... Florenzi è l’unico che non sarebbe un problema, per gli altri esuberi si può risolvere solo in un modo: prestiti gratuiti e non seguire gli errori del passato. Se capiterà di cedere ancora in prestito ancora Under e Kluivert, bisogna farlo. Basta riprendere in casa giocatori che qui hanno fallito. Se Smalling e Spinazzola non recuperano per il Man Utd la vedo difficile, con questa formazione la percentuale di passare il turno non può essere superiore al 40% (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Quando parliamo di Pastore, Under, Kluivert, Nzonzi, Olsen, parliamo sempre di Monchi, li ha portati tutti lui… Sono 7-8 zavorre che non permettono di fare investimenti (MATTEO RAIMONDI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per il Torino vedo un pareggio, la Roma sentirà la partita giocata con l’Ajax (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dzeko ? La Roma non cercherà di venderlo, poi però escono i nomi di Muriel, Belotti, Zapata… Evidentemente la Roma non vuole farsi un altro anno con Dzeko e Mayoral, serve una punta da 20 gol a stagione. Pinto è ben consapevole che Fonseca non resterà, stanno lavorando in un’altra direzione (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dopo lo strappo con Fonseca, Dzeko ha riconquistato posizioni. Per andare via dalla Roma, che è disposta a rescindere il contratto, deve trovarsi una squadra ma sarà difficile. Spero nel rientro di Smalling, altrimenti per lui sarebbe un anno buttato (GUIDO D’UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il piano di Pinto? Tutto molto bello, ma difficile da mettere in pratica se hai certe situazioni pregresse. Se ritorna Nzonzi che facciamo? Poi leggo di giovani, di taglio degli ingaggi e si parla di Muriel… La Roma continua a pagare gli errori del passato, compreso il contratto di Dzeko. Il ritorno di Florenzi sarebbe il problema minore (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Belotti? Se Cairo continua a chiedere 30-35 milioni, se non rinnova resta lì. Così come Milik è rimasto sul groppone al Napoli. Non è sostenibile a quella cifra, è una follia, non scherziamo (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)