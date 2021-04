Gol ed esperienza per il gran finale. Dzeko, ora c'è l'ipotesi risoluzione

Il peso specifico di Edin Dzekonella Roma resta sempre altissimo e lo ha dimostrato anche due giorni fa, segnando all’Ajax il gol che ha spalancato le porte della semifinale di Europa League. Il suo futuro nella Roma però è sempre incerto. Nonostante la dirigenza giudichi irreprensibile il comportamento del centravanti dopo il chiarimento avuto con Fonseca, in prospettiva la volontà della società sarebbe quella di arrivare a una separazione consensuale a fine stagione.

Grazie alla vetrina europea le pretendenti non dovrebbero mancare. Il suo ingaggio (circa 7.5 milioni netti fino al 2022) è assai pesante per la Roma e l'ultima idea è quella di rescindere consensualmente il contratto per consentire al bosniaco di accasarsi altrove. In programma la prossima settimana un incontro col suo agente Alessandro Lucci.

(Gasport)