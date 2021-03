Veretout, c'è lesione: il centrocampista verso un mese di stop. Karsdorp vede il rinnovo, Zaniolo scalpita: "Manca sempre meno"

A due giorni dalla sfida della Roma contro il Genoa, i giallorossi continuano ad allenarsi sui campi del Fulvio Bernardini: individuale programmato per Pellegrini, Spinazzola e Mancini, ancora individuale per Dzeko e Ibanez.

Assente Jordan Veretout, che in mattinata si è sottoposto agli esami strumentali di rito presso la clinica di Villa Stuart: c'è la lesione muscolare, il centrocampista va dunque verso il mese di stop.

Dopo quello di Ibanez, si lavora anche al rinnovo di Rick Karsdorp, mentre Zaniolo freme in vista del rientro - "Manca sempre meno per tornare a sudare e gioire per questa magica maglia", ha annunciato il classe '99 sui social.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

MF - FRIEDKIN RIDIMENSIONA IL PROGETTO STADIO E PUNTA SU PIETRALATA

VILLA STUART: LESIONE AL FLESSORE PER VERETOUT, UN MESE DI STOP. ACCERTAMENTO DI ROUTINE PER SPINAZZOLA

TRIGORIA: INDIVIDUALE PROGRAMMATO PER PELLEGRINI, SPINAZZOLA E MANCINI. ANCORA OUT DZEKO E IBANEZ, PARTE IN GRUPPO PER SANTON

CALCIOMERCATO ROMA, RINNOVO IN ARRIVO PER KARSDORP: ACCORDO PER 4 ANNI E MEZZO, NIENTE CLAUSOLA RESCISSORIA

FOTO - TRIGORIA: ALLENAMENTO INDIVIDUALE PER PELLEGRINI, SPINAZZOLA E MANCINI. ANCORA LAVORO A PARTE PER DZEKO

CALCIOMERCATO ROMA, CONTATTO INTERLOCUTORIO CON ALLEGRI: AL MOMENTO NESSUNA TRATTATIVA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24