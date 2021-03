La squadra si è riunita a Trigoria per l'allenamento del venerdì in vista del Genoa.

Oltre agli infortunati Dzeko, Ibanez, Calafiori e Zaniolo che hanno svolto lavoro a parte, quest'oggi hanno svolto un lavoro individuale programmato anche Pellegrini, Spinazzola e Mancini.

Veretout, infortunatosi al flessore contro la Fiorentina, ha svolto terapie per iniziare il suo percorso di recupero.

Questi gli scatti dell'allenamento di oggi: