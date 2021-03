ORSI: "Veretout è il giocatore più importante della Roma, difficile sostituirlo" - PUGLIESE: "È una mazzata per il centrocampo"

L'infortunio di Veretout e i prossimi impegni, tra campionato ed Europa League, della Roma animano le discussioni lungo le frequenze radiofoniche. "Veretout è il giocatore più importante della Roma, non sarà facile sostituirlo", dice Fernando Orsi. Fa eco anche Augusto Ciardi: "È più pesante la sua assenza che 40 giorni senza Dzeko o Zaniolo".

"Mi aspetto maggior minutaggio per El Shaarawy e Pedro", conclude Andrea Pugliese.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Per come l’ho visto uscire dal campo, Veretout starà fuori un paio di mesi. Ora che Fonseca ha recuperato i difensori, può far risalire Cristante nel suo ruolo di centrocampista. Attenzione al Genoa, la partita di domenica non sarà una passeggiata di salute (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Veretout è il giocatore più importante della Roma, non sarà facile sostituirlo. Fonseca deve decidere che tipo di centrocampo vuole adesso (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Anche alla luce dell’infortunio di Veretout, mi piacerebbe vedere un ritorno al centrocampo a tre, con Villar regista (GIANLUCA PIACENTINI, Rete Sport, 104.2)

Con il rientro di Smalling, mi sembra difficile che Fonseca rinunci a Cristante a centrocampo (MASSIMILIANO MAGNI, Rete Sport, 104.2)

Veretout non è il giocatore più forte ma il più importante della Roma. E' più pesante la sua assenza che 40 giorni senza Dzeko o Zaniolo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L’assenza di Veretout sarà pesante, ma Fonseca ora ha recuperato Diawara che mi sembra sia tornato in una buona forma (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

C’è un grande feeling tra Tiago Pinto e Fonseca, fosse per il general manager già si dovrebbe parlare di futuro con l’attuale allenatore. Ma tutto è ancora in ballo per la prossima stagione. La grande curiosità è cosa faranno i Friedkin nel prossimo mercato: serve un centravanti, un portiere, un centrocampista e un esterno. I Friedkin hanno speso centinaia di milioni per prendere la Roma. Fino ad ora sono sempre stati coerenti con ciò che hanno detto. Il loro primo mercato sarà il prossimo estivo: entro il 2024 mi aspetto che la Roma possa competere per lo scudetto (PAOLO ASSOGNA, Rete Sport, 104.2)

Veretout resterà fuori almeno 35-40 giorni, è una mazzata per il centrocampo giallorosso, perché il francese è un calciatore unico per caratteristiche nella rosa giallorossa. Credo che Fonseca stia pensando principalmente all'ipotesi del doppio play e con il recupero di tutti i difensori, riportare Cristante in mediana potrebbe essere una soluzione. Mi aspetto maggior minutaggio per El Shaarawy e Pedro: lo spagnolo non gioca titolare in A dal 23 dicembre, c'è bisogno di recuperare il miglior Pedro (ANDREA PUGLIESE, Rete Sport, 104.2)

L’inserimento della clausola stabilisce una nuova modalità di azione dei Friedkin. Pur consapevoli delle dinamiche di mercato, il messaggio è chiaro: Roma è diventata bottega cara (MARCO JURIC, Rete Sport, 104.2)

La storia di Ibra a Sanremo con il motociclista non mi fa ridere, mi mette solo tanta tristezza (CHIARA ZUCCHELLI, Rete Sport, 104.2)

Contro il Genoa, partita importantissima considerando gli altri incroci del weekend, mi aspetto qualche rotazione per far rifiatare giocatori destinati a un tour de force nelle prossime settimane: Spinazzola e Miky su tutti (GIULIA MIZZONI, Rete Sport, 104.2)