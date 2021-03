Calciomercato Roma, contatto interlocutorio con Allegri: al momento nessuna trattativa

Massimiliano Allegri, dopo quasi due anni fermo, vuole tornate in pista. Negli ultimi mesi il nome del tecnico toscano è stato spesso legato a quello della panchina della Roma. Come riporta Mario Sconcerti sull'emittente radiofonica, anche nelle ultime settimane ci sarebbe stato un contatto assolutamente interlocutorio ed esplorativo tra il tecnico e il club giallorosso, ma non ci sarebbe una vera e propria trattativa. Quel che è certo è che Allegri vuole tornare in panchina, e in queste settimane vorrebbe decidere definitivamente quella che sarà la sua prossima tappa.

(Tele Radio Stereo)