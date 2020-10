Zaniolo, parla l'agente: "Non ha mai pensato di andarsene dalla Roma". Ibanez: "Squadra fantastica, mi hanno accolto a braccia aperte". Rinviata l'udienza per Verona-Roma

Ultimo allenamento della settimana per la Roma di Fonseca, che attende ancora il rientro dei nazionali per preparare al completo la sfida di domenica prossima contro il Benevento. Nel frattempo torna a parlare Roger Ibanez, che spiega l'adattamento in giallorosso e l'accoglienza di tifosi e gruppo squadra: "La squadra era e continua a essere fantastica, mi hanno accolto a braccia aperte ed è stato meraviglioso. Mi sono adattato bene".

Anche il procuratore di Nicolò Zaniolo ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Nicolò sta lavorando bene, tornerà più forte di prima. Rinnovo? La Roma sa cosa ha tra le mani e lui non ha mai pensato di andarsene".

Rinviata, poi, l'udienza per decidere sul caso Diawara e la sconfitta a tavolino della Roma contro l'Hellas Verona.

