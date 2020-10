DI GIOVAMBATTISTA: "Paratici sarà il ds della Roma" - ROCCHETTI: "Rangnick in pole position"

La pausa per il campionato allunga i discorsi in senso generico, dal futuro ds, all'allenatore, fino al progetto stadio. Sul primo tema, ecco le ultime da Paolo Rocchetti: "In questo momento sembra che Rangnick sia in pole position". Diverse le informazioni di Ilario Di Giovambattista: "Alla Juve andrà Cherubini, con Paratici che verrà alla Roma come ds".

"Friedkin ha guardato il dossier Tor di Valle, quello di Fiumicino ed altri e avrà detto: 'Ma chi me lo fa fare di impelagarmi a Tor di Valle'?", dice Antonio Felici.

Pastore? Si sta impegnando tanto per tornare un calciatore, la speranza è l'ultima a morire. Temo che il miglior Pastore lo abbiamo già visto, non credo tornerà mai più quel giocatore (ALESSIO NARDO Tele Radio Stereo 92.7)

Se Pastore dovesse tornare prima di dicembre, e in una forma accettabile, la Roma può anche pensare di venderlo. Qualche timido tentativo dall'Arabia è stato fatto, ma le condizioni fisiche del calciatore hanno bloccato tutto. Ds? In questo momento sembra che Rangnick sia in pole position (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo 92.7)

La stagione di Dzeko inizierà lunedì. Serve un giocatore motivato, almeno finchè sarà un giocatore della Roma, anche perchè non credo che a gennaio possa muoversi (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo 92.7)

Alla Juve andrà Cherubini, con Paratici che verrà alla Roma come ds. Ieri alla Roma è stato proposto anche Marco Branca. Alla fine del calciomercato la Roma mi sembra un po’ più equilibrata (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

La Roma si è rinforzata in difesa, ma dipenderà tutto da Dzeko in attacco. Se lui gioca e segna come sa, la Roma può cercare di lottare per il quarto posto. Con il Benevento bisogna azzerare i dubbi visti in campo nelle gare di Verona e Udine (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Il mercato della Roma è stato intelligente, ha fatto quello che doveva e poteva fare. Con Zaniolo la Roma sarebbe stata da quarto posto, così se lo deve lottare fino alla fine sperando che qualcuno stecchi. La cosa importante, poi, quella di avere maggior certezza sull’allenatore. Le voci continue di un sostituto non fanno bene alla squadra (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Da anni suggerisco di andare a cercare altre aree per lo stadio, poi ci sono stati personaggi che hanno cominciato a lavorare intensamente su altre soluzioni. Friedkin ha guardato il dossier Tor di Valle, quello di Fiumicino ed altri e avrà detto: 'Ma chi me lo fa fare di impelagarmi a Tor di Valle'? (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Paratici? Di intoccabile alla Juventus non esiste nessun ma l'unica vera offerta che il ds ha ricevuto è stata quella del Manchester United. Mi risulta che i bianconeri lo vogliano tenere (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)