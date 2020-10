Paratici-Roma: voci infondate

Fabio Paratici non andrà alla Roma. Le voci di questi ultimi giorni, come quelle di qualche mese fa, non trovano conferme e appaiono infondate. E’ vero che il club giallorosso ha avviato la ricerca di una figura molto simile a quella dell’attuale responsabile dell’area sportiva della Juventus, così come è vero che Paratici e Guido Fienga, amministratore delegato giallorosso, sono senza dubbio molto amici. Ma questi due fattori, che forse hanno scatenato le voci, non bastano per il trasferimento a Roma del dirigente bianconero, anche se non è da escludere un ritorno alla carica dei giallorossi che, tuttavia, verrebbe respinto.

(tuttosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE