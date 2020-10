Verona-Roma: accolto il rinvio dell'udienza richiesto dai giallorossi. Appuntamento al 4 novembre

Questa mattina la Roma ha chiesto il rinvio dell'udienza, fissata per oggi, per il caso Diawara e lo 0-3 inflitto a tavolino a Verona. L'istanza è stata accolta. Il motivo della richiesta di rinvio è legato all'inibizione del Ceo giallorosso Guido Fienga, che non avrebbe potuto partecipare alla discussione.

La strategia del club giallorosso, difeso dall'avvocato Antonio Conte, è quella di dimostrare che non c'è stato alcun tentativo di frode perchè nella lista dei 25 da consegnare alla Lega c'erano ancora 4 slot disponibili. La nuova udienza è stata fissata per il 4 novembre.