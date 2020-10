Verso il Benevento, forfait di Smalling. Casting società: idee Völler, Gandini e Boban. Kumbulla: «Impressionato dai Friekdin»

Si avvicina il ritorno in campo della Roma e a pochi giorni dal match di Benevento una brutta notizia per Paulo Fonseca: Chris Smalling dovrà rimandare l'esordio. Tutta colpa di una leggera distorsione al ginocchio che costringerà l'inglese a saltare il match di domenica sera. Spazio dunque a Mancini, Ibanez e Kumbulla, oggi tornato a parlare delle sue prime settimane in giallorosso. Il centrale albanese ha parlato in termini entusiastici della nuova proprietà e, a tal proposito, continua il toto-nomi per i futuri dirigenti: spunta il nome di Rudi Völler come possibile nuovo direttore generale. Non sono escluse però le candidature di dirigenti autorevoli come Zvonimir Boban o l'ex ad giallorosso Umberto Gandini.

