ROCCHETTI: "Si parla di Boldt in termini entusiastici" - PRUZZO: "Alternerei Mkhitaryan e Pedro per far spazio a Pellegrini dietro Dzeko"

Dalle indiscrezioni sul futuro direttore sportivo, "parlando ieri con un ex dirigente di Boldt, usava termini entusiastici" dice Paolo Rocchetti, alla sfida di domenica col Benevento. "Se la Roma pensa che possa essere una partita semplice sbaglia" ammonisce Fernando Orsi. "Alternerei Pedro e Mkhitaryan, vista l’età anche, così da poter avere Pellegrini alle spalle di Edin Dzeko", l'opinione di Roberto Pruzzo.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Campos è al lavoro con i suoi avvocati da una settimana e sta avendo parecchi problemi a liberarsi dal Lille. Boldt in questo momento è il candidato forte per il ruolo di ds, parlando ieri con un suo ex dirigente, me ne raccontava al telefono in termini entusiastici. Poi se dovesse arrivare anche Völler, non sarebbe male per niente... (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma, soprattutto a livello anagrafico, si era fatta due conti con Dzeko, era pronta a voltare pagina. Edin deve ritrovare soprattutto se stesso, manca la serenità, forse si vedeva già con un'altra maglia e tutta una serie di fattori. Ma ora deve tornare sulla retta via, alla Roma servono le grandi prestazioni del bosniaco (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Se vuoi trovare posto a tutti devi fare scelte che non so quanto siano positive. Pellegrini ha dimostrato in Nazionale in un ruolo non suo delle buone prestazioni. Le ultime due gare di Dzeko dopo Verona sono sembrate sottotono. Se lui non segna è difficile, la Roma deve ritrovare il gol. Io alternerei Pedro e Mkhitaryan, vista l’età anche, così da poter avere Pellegrini alle spalle di Edin. Serve uno che faccia dei gol (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il Benevento è una squadra che sta sempre dentro la partita. È una formazione difficile da affrontare. Se la Roma pensa che possa essere una partita semplice sbaglia, serve un grande atteggiamento come se si giocasse contro la Juventus. È la testa che fa la differenza per questo tipo di partite (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma ha quattro giocatori titolari per tre posti. Io sono convinto che Fonseca metterà Mancini e Smalling domenica e poi alternerà uno tra Kumbulla e Ibanez. L’unico certo è Smalling e sarà sempre titolare e gli altri tre si alterneranno. Questo per la Roma è un bene, anche perché ha giocatori che anche senza l’inglese possono giocare bene insieme, visto che già lo hanno fatto (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Io credo che per far giocare Smalling verrà fatto fuori Mancini. La verità è che in quel reparto c’è scelta, ma lasciar fuori Mancini non è semplice visto che è molto importante e duttile potendo fare sia il difensore che il mediano (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Credo che domenica in difesa ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. I dubbi sono sempre sull’esterno destro a centrocampo con i nomi di Santon, Karsdorp e Bruno Peres. La speranza è che Pellegirni non faccia la fine di Florenzi, ossia che non gli resti che giocare in porta. Dzeko non attraversa un bel periodo, e non escludo durante la partita Mayoral (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma inizia il tour de force e ci saranno una serie di rotazioni. Domenica credo ci sarà Smalling dal primo minuto e questo per Fonseca è molto importante (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma deve puntare a tornare in Champions League, un obiettivo importante sotto il punto di vista sportivo e quello economico. Tre anni senza Champions sarebbero troppi per il bilancio (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)