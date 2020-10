Zaniolo tra fisioterapia e rinnovo: per la Roma è un brand che vale

GAZZETTA.IT - In attesa della visita che farà in Austria a fine mese per testare le condizioni del ginocchio (situazione Covid permettendo), Nicolò Zaniolo lavora su più fronti. Da una parte prosegue il recupero dall’infortunio e con ogni probabilità presto inizierà a lavorare anche con un fisioterapista a casa, per avere ancora più certezze nella fase di riabilitazione. [...] Zaniolo dovrebbe firmare fino al 2025, con un aumento di stipendio che porterà il suo ingaggio a 3 milioni a stagione. [...]

Anche perché Nicolò continua ad essere molto richiesto dagli sponsor: al netto di qualche scivolone social, dato spesso dal troppo entusiasmo nel voler condividere foto e complimenti, Zaniolo sta iniziando a diventare un brand. Lo cerca la tv, lo cercano aziende italiane e internazionali e al suo staff piovono continue richieste. [...]