Friedkin strizza l'occhio a Boldt. Fonseca: "Sul mercato si poteva fare meglio", ancora in calo il titolo in Borsa. Negativi i tamponi dei nazionali

La Roma continua la ricerca di un direttore sportivo. Il nome in pole sembra essere quello di Jonas Boldt. La prossima settimana è in programma un altro appuntamento tra il tedesco e i Friedkin. Sfuma definitivamente invece la candidatura di Paratici che rimarrà alla Juventus.

Intanto Fonseca in un'intervista ha commentato l'operato del club sul mercato: "È stato il mercato più difficile degli ultimi anni a causa della pandemia. Penso che sarebbe stato importante l’arrivo di un giocatore per sostituire Kluivert, ma non è stato possibile. E non dimentichiamo che la Roma è stata senza un direttore sportivo per diversi mesi. Penso che sia importante avere un direttore sportivo che possa aiutare molto a costruire una squadra vincente in futuro".

Mentre il titolo in Borsa continua ad essere in calo (chiusura a -6.92%), la sindaca Virginia Raggi è tornata a parlare dello Stadio della Roma: "Sto lavorando per portarlo in aula prima di Natale: lo abbiamo rivisto totalmente, abbiamo fatto un lavoro importante con la società, un piano che è passato alla conferenza dei servizi alla Regione, che si è chiusa con delle prescrizioni".

