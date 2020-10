Trigoria: rizollati i campi. Ecco il “nuovo” Campo Testaccio (FOTO)

I continui infortuni che hanno tormentato la Roma nelle ultime stagioni, hanno convinto più e più volte i dirigenti giallorossi a rimettere a nuovo tutti i campi del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Lo scorso anno la società capitolina non ha badato a spese per rizollare i terreni, con tanto di consulenza degli esperti del Real Madrid. Anche quest’anno è avvenuta la nuova rizollatura, appena conclusa, con una soluzione ibrida (misto tra erba naturale e artificiale) che ormai va per la maggiore e alla quale si sono affidati altri club di Serie A come Juventus, Atalanta e Torino e con la quale è stato rizollato anche San Siro. In questa foto si puó vedere il “nuovo” Campo Testaccio

LR24