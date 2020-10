Stadio della Roma, Raggi: "Lavoriamo per portare la delibera in aula prima di Natale"

In occasione dell'evento Talent Garden ha rilasciato alcune dichiarazioni la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha avuto modo di parlare anche dell'annosa questione relativa allo Stadio della Roma. Queste le sue parole in merito:

“Sto lavorando per portarlo in aula prima di Natale, lo abbiamo rivisto totalmente, abbiamo fatto un lavoro importante con la società, un piano che è passato alla conferenza dei servizi alla Regione che si è chiusa con delle prescrizioni. Ci abbiamo lavorato, abbiamo fatto delle due diligence, adesso abbiamo approvato in giunta alcune delibere, ne manca una che dovrebbe arrivare in aula entro Natale”