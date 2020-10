Trigoria: in mattinata i tamponi per i reduci dalla Nazionale

Torneranno oggi a Trigoria i giocatori della Roma impegnati con la Nazionale negli ultimi giorni. Proprio in mattinata, Spinazzola, Cristante, Mancini e Pellegrini, ieri in gol con l'Italia, oltre a Dzeko, Kumbulla e Mkhitaryan si sottoporranno ai tamponi e, nel pomeriggio, Fonseca valuterà, in base all'esito, se aggregarli all'allenamento odierno o rimandare tutto a domani.