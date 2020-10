Fonseca recupera Mancini: il difensore è negativo al tampone. Ancora individuale per Smalling, poker della Primavera nel derby

Due giorni a Milan-Roma, e per Paulo Fonseca arriva una buona notizia: i tamponi per testare il Coronavirus di Gianluca Mancini tornano ad essere negativi, a poche ore dalla notizia del contagio. Il difensore giallorosso sarà dunque a disposizione per la partita di lunedì contro i rossoneri.

Ancora allenamento individuale, invece, per Chris Smalling, la cui presenza per la sfida contro la squadra di Pioli appare a questo punto un miraggio.

Pomeriggio di soddisfazione poi per i ragazzi della Roma Primavera, che hanno battuto per 0-4 i rivali della Lazio.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

TRIGORIA: ANCORA DIFFERENZIATO PER SMALLING, IN FORTE DUBBIO PER IL MILAN

CALCIOMERCATO ROMA, RETROSCENA BERGHIUS: E' STATO VICINISSIMO AI GIALLOROSSI

PRIMAVERA, LAZIO-ROMA 0-4: IL DERBY E' GIALLOROSSO. POKER SENZA STORIA PER I RAGAZZI DI DE ROSSI (FOTO E VIDEO)

TRIGORIA: DOMANI ALLE 14 LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA PRE MILAN-ROMA

MANCINI NEGATIVO AGLI ULTIMI DUE TAMPONI: "DESTINAZIONE SAN SIRO"

LR24 - LA SFIDA NELLA SFIDA - DZEKO VS IBRAHIMOVIC

LR24