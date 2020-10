Calciomercato Roma, retroscena Berghuis: è stato vicinissimo ai giallorossi

Il centrocampista olandese Steven Berghuis è stato molto vicino alla Roma. Questo è quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista Sky in un Podcast del Fc Afkicken.

I giallorossi lo avrebbero pagato 8 milioni di euro. L'affare non si è concluso perché si è scelto di tenere un altro giocatore già in rosa, di cui non viene specificato il nome.

Non è escluso un nuovo dialogo a gennaio o in estate grazie alla sua clausola.

All'olandese sono interessati anche club inglesi.

Berghuis ha segnato sei gol e due assist in cinque partite di Eredivisie in questa stagione.

Gioca per il Feyenoord dal 2016, che lo ha rilevato dal Watford dopo un anno di prestito.

(VoetbalPrimeur)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE