Trigoria: ancora differenziato per Smalling, in forte dubbio per il Milan

La Roma prosegue gli allenamenti in vista del Milan. Due giorni dalla sfida del 'monday night' per i giallorossi, reduci dal successo in Europa League con lo Young Boys. La squadra è scesa in campo questa mattina.

Tutti in gruppo, salvo gli indisponibili Pastore, Smalling, Mancini, Diawara e Calafiori. Coni l gruppo non c'è nemmeno Chris Smalling. Il difensore inglese, ancora in via di recupero dalla distorsione al ginocchio accusata una settimana fa, lavora ancora a parte. Difficile il suo recupero per il match di lunedì.

(tele radio stereo)