Primavera, LAZIO-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Podgoreanu e Providence a supporto di Tall in attacco. Warm-up in corso (VIDEO)

LAROMA24.IT - Reduce da quattro vittorie consecutive, è tempo di derby per la Roma Primavera di Alberto De Rossi, prima in classifica: al Mirko Fersini di Formello alle 15.00 va in scena Lazio-Roma, quinta giornata di campionato. I biacocelesti di Menichini hanno raccolto finora una vittoria e tre pareggi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO: Furlanetto; Novella, Franco, Adeagbo, Ndrecka; Shehu, A. Marino, Cyz; Cerbara, Castigliani, Moro.

A disp.: Peruzzi, Zappapà, Migliorati, Pica, T. Marino, Bertini, Nasri, Cesaroni, Marinacci, Tare, Mancini, Campagna.

All.: L. Menichini.

ROMA: Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Darboe, Tripi, Zalewski, Milanese; Podgoreanu, Tall, Providence.

A disp.: Mastrantoni, Megyeri, Morichelli, Astrologo, Chierico, Ciervo, Muteba, Bamba, Tomassini, Cassano, Evangelisti.

All.: A. De Rossi.

Arbitro: Carella. Assistenti: Severino - Carrelli.

PREPARTITA

14.40 - La squadra è in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

14.00 - La Roma su Twitter ha reso nota la formazione che scenderà in campo contro la Lazio: