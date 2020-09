Ufficiale la sconfitta a tavolino contro il Verona: pronto il ricorso. Calvo e Baldissoni ai saluti. Atletico Madrid su Dzeko

Brutte notizie per la Roma: è arrivata oggi, infatti, l'ufficialità della sconfitta a tavolino contro il Verona per il caso Diawara, messo erroneamente nella lista Under 22. Il club giallorosso è pronto comunque a fare ricorso. Nel frattempo si prospetta una rivoluzione societaria: dopo le dimissioni del segretario generale Longo (che potrebbe accasarsi al prorpio al Verona) pronti a salutare anche Calvo e Baldissoni. Capitolo mercato, sfumato il passaggio alla Juventus, è ancora in bilico il futuro di Dzeko: sul giocatore c'è l'Atletico Madrid.

