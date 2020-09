NARDO: “Se il buongiorno si vede dal mattino l'era Friedkin rischia di essere peggio dell'era Pallotta“ - PARISI: “Tra Dzeko e Fonseca sceglierei il bosniaco”

I 'casi' Diawara e Dzeko alimentano le discussioni nell'etere romano. “Se il buongiorno si vede dal mattino l'era Friedkin rischia di essere peggio dell'era Pallotta“, dice Alessio Nardo. Gli fa eco Franco Melli: “La questione Diawara denota una certa sciatteria, che sta attraversando questa società“.

Capitolo Dzeko. “La Roma deve ripartire da Dzeko. Se dovessi scegliere fra il bosniaco e Fonseca non avrei dubbi: scelgo il capitano con un nuovo allenatore che lo possa recuperare“, è il pensiero di Giovanni Parisi. “Se Dzeko resterà alla Roma sarà lui ad aver preso una decisione. Se l'attaccante continuerà in giallorosso penso che lo farà in modo convinto“, chiosa Sandro Sabatini.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT

La questione Diawara denota una certa sciatteria, che sta attraversando questa società (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma deve ripartire da Dzeko. Se dovessi scegliere fra il bosniaco e Fonseca non avrei dubbi: scelgo il capitano con un nuovo allenatore che lo possa recuperare. Spero che la giornata di ieri, fra la questione Diawara e Dzeko, segni una censura netta perché la Roma non ne esce bene a livello d'immagine. Mercato? Comincerei ad accelerare... (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Diawara? Oggi mi aspetterei che i Friedkin cacciassero tutti. Non è possibile nel 2020 sbagliare le liste. Basta con questa storia che si può sbagliare. Sei un club di Serie A, sei quotato in borsa e riesci a dimenticare di inserire un giocatore nella giusta lista. I giallorossi dovrebbero vergognarsi di fare ricorso (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo 92.7)

E' inaccettabile sbagliare, certo è che l'errore della Roma non ha inficiato il risultato. Il Verona non ha subito danni. Questo episodio si aggiunge ad una serie che non crea un bel clima tra i tifosi (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Stiamo parlando di un errore che sta alla base di una sana organizzazione di un club. C'è da compilare una lista, come fai a dimenticare un giocatore che peraltro è titolare? Se il buongiorno si vede dal mattino l'era Friedkin rischia di essere peggio dell'era Pallotta. Un errore del genere significa che c'è disorganizzazione e scarsa attenzione ai dettagli. E questo è grave. Smalling? Lo ammiro, continua ad esser fedele alla parola data alla Roma (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Se Dzeko resterà alla Roma sarà lui ad aver preso una decisione. Se l'attaccante continuerà in giallorosso penso che lo farà in modo convinto. Secondo me è iniziata anche una partita tra la Roma e Fonseca... (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non credo che Dzeko abbia alternative. Dove può andare adesso? Credo che alla fine si riuscirà a ricucire la situazione. Diawara? Mi dicono che i giallorossi perderanno sicuramente la partita a tavolino. Una figura di quelle che non si possono fare. Fonseca? Non ho la percezione che la proprietà voglia cambiare l'allenatore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Secondo me a Fonseca, tanto per cominciare, va data una squadra decente, non quella che si è presentata a Verona (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sulla questione Diawara alla fine vincerà la logica, se anche glie la daranno persa forse dopo il ricorso non succederà niente, ma nella Roma c'è il caos: come si fa a fare un errore del genere? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L'ultimo aggiornamento da Napoli è che la Roma possa ancora prendere Milik, magari non ora ma a fine mercato. Io ci credo pochissimo. Smalling? La Roma è ferma ad un'offerta di 10-11 milioni complessivi, lo United chiede 20. E so che un procuratore ha offerto il centrale all'Inter (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo 92.7)

Dzeko aveva fatto la bocca alla possibilità di lottare per vincere nelle ultime due stagioni della sua carriera. Con tutto il rispetto per la Roma adesso non potrà farlo, a meno di un ritorno di fiamma con l'Inter... (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)