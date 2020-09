La Roma presenterà ricorso contro la decisione del giudice sportivo della Serie A di infliggerle lo 0-3 a tavolino per aver schierato sabato, in occasione della sfida contro il Verona, Diawara, che non era incluso nella lista dei 25 giocatori della rosa. La strada del ricorso, che già trapelava dagli ambienti romanisti, è stata confermata in un'anticipazione dell'agenzia di stampa.

(ansa)