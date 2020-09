La Roma continua a lavorare per cedere gli esuberi presenti in rosa, così da poter abbassare il monte ingaggi e regalare a Paulo Fonseca una rosa funzionale prima della fine del calciomercato. Tutto da rifare per la cessione di Robin Olsen: il portiere svedese che ha trascorso l'ultimo anno in prestito al Cagliari era vicino ad un trasferimento al Watford, ma secondo quanto riferisce il quotidiano la trattativa per il suo passaggio tra le fila degli Hornets sarebbe saltato.

(Il Tempo)