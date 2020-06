Zaniolo torna ad allenarsi dopo l'intervento, visita di controllo per Pau Lopez. Dzeko: "Amo tutto di Roma". Serie A: niente quarantena di squadra in caso di positività

Mentre prosegue la contestazione dei tifosi giallorossi contro la società guidata da James Pallotta, la Roma continua ad allenarsi in vista del ritorno in campo il prossimo 24 giugno contro la Sampdoria. A due giorni dall'intervento al naso, Zaniolo è tornato ad allenarsi individualmente, mentre Pau Lopez si è sottoposto ad una visita di controllo al polso. E' arrivata la decisione del Comitato tecnico scientifico: niente quarantena di squadra in caso di positività di un elemento.

Infine, arrivano parole al miele di Edin Dzeko e Diego Perotti. "Amo tutto di Roma. Sono contento di far parte di questo fantastico club", ha detto il bosniaco. L'argentino, tra i vari temi, ha ricordato il gol al Genoa nel giorno dell'addio al calcio di Francesco Totti: "È stato il momento più emozionante da quando sono a Roma".

